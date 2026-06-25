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Cultura | 25-06-2026 10:00

Festival Sabores do Campo regressa a Alpiarça com nova localização

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O Festival Gastronómico "Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana" regressa, entre 26 e 28 de Junho, em Alpiarça, com uma nova localização na Reserva Natural do Cavalo Sorraia.

O Festival Gastronómico "Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana" regressa, entre 26 e 28 de Junho, em Alpiarça, com uma nova localização na Reserva Natural do Cavalo Sorraia e um programa centrado na gastronomia e tradição. A Câmara de Alpiarça indica que a mudança de recinto se deve às recentes intempéries que impediram a utilização do Parque do Carril, acolhendo este ano o evento um espaço “emblemático” do concelho, que permitirá conjugar natureza, património e cultura popular.
Entre as novidades destacam-se "duas experiências imersivas inspiradas nas tradições locais", desenvolvidas em parceria com o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio, intituladas “Vamos Fazer Pão à Antiga” e “Vamos Caldeirar no Campo”, que pretendem recriar modos de vida e técnicas de confeção tradicionais.
O programa inclui ainda a confeção de uma paelha ribatejana gigante, dirigida pelos ‘chefs’ José Maria Lino e Marco Rodrigues, iniciativa que visa valorizar os produtos e sabores da região. O festival contará também com a transmissão de jogos do Campeonato do Mundo de futebol num ecrã gigante ao ar livre, incluindo o encontro entre a Colômbia e Portugal.

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