Joana Silva representa a Chamusca no Festival Nacional da Canção Rural

A jovem Joana Silva, de 21 anos, natural da Carregueira, vai representar o concelho da Chamusca na 5.ª edição do Festival Nacional da Canção Rural, que se realiza a 27 de Junho, em Beja. A jovem apresenta a canção original “Óh Chamusca, Terra Querida”, da sua autoria, inspirada nas memórias, paisagens e vivências ligadas à sua terra natal.

Estudante na Universidade de Aveiro, Joana Silva afirma que a distância reforçou o sentimento de pertença à Chamusca, que serviu de inspiração para o tema. O festival reúne concorrentes de 11 municípios associados da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e pretende promover a criação musical inspirada no mundo rural, nas suas tradições e comunidades.

A canção apresentada a concurso tem letra e música da própria autora e retrata a história de um grupo de amigos que percorre a vila, revisitando locais emblemáticos, recordações de infância e momentos de convivência. A obra procura valorizar o património, as paisagens e a identidade do concelho, transmitindo o sentimento de pertença de quem nunca esquece a terra onde cresceu.

“Quando me foi lançado o desafio de participar no Festival Nacional da Canção Rural, não tive dúvidas de que a minha inspiração teria de nascer da Chamusca. Estar longe fez-me perceber ainda mais o quanto esta terra significa para mim. É aqui que estão as minhas raízes, as minhas pessoas e tantas das memórias que me definem”, refere a jovem intérprete.

A quinta edição do Festival Nacional da Canção Rural reúne 11 concorrentes em representação dos municípios associados da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Além da Chamusca, participam os concelhos de Arcos de Valdevez, Beja, Borba, Cantanhede, Mealhada, Melgaço, Palmela, Ponte de Lima, Rio Maior e Vila Verde.

