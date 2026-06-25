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Cultura | 25-06-2026 07:00

Santarém celebra Santos Populares com muita animação no centro histórico

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O centro histórico de Santarém vai acolher, entre 25 e 28 de Junho, mais uma edição dos Santos Populares, com um programa que inclui concertos, atuações de DJ, folclore e gastronomia.

O centro histórico de Santarém vai acolher, entre 25 e 28 de Junho, mais uma edição dos Santos Populares, com um programa que inclui concertos, atuações de DJ, folclore e gastronomia, distribuídos por vários espaços da cidade.
A iniciativa, promovida pelo município em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém (ACES), pretende “transformar o centro histórico num grande arraial ao ar livre”, dinamizando largos como Marvila, Emílio Infante da Câmara, Ramiro Nobre e a Rua Arco de Manços.
O programa prevê actuações musicais diárias e animação variada, com destaque para concertos, sessões de DJ e manifestações de cultura popular, incluindo a participação do Rancho Folclórico da Romeira. As tradicionais tasquinhas serão asseguradas por comerciantes locais e associações do concelho, "contribuindo para a oferta gastronómica e para o ambiente de convívio", lê-se no comunicado.

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