Coruche leva cortiça e ofícios tradicionais à FIA Lisboa

A presença do concelho no certame decorre de 27 de Junho a 5 de Julho, na FIL, com artesãos, produtores locais, doçaria regional, vinhos e uma peça ligada ao Concurso de Ideias e Criatividade.

O município de Coruche regressa à Feira Internacional de Artesanato (FIA Lisboa), entre 27 de Junho e 5 de Julho, com uma mostra dedicada ao artesanato, aos produtos locais e ao património cultural do concelho, tendo a cortiça como um dos principais elementos em destaque.

A representação de Coruche vai estar no stand 1E19, no Pavilhão 1 da FIL, em Lisboa, onde os visitantes poderão encontrar trabalhos em cortiça e madeira, cestaria em junco, bordados, trapologia e arte da cera, a par da doçaria regional e dos vinhos do território.

A participação do concelho integra a estratégia de valorização do território desenvolvida no âmbito da Estratégia de Eficiência Colectiva Provere Montado de Sobro e Cortiça, juntando no mesmo espaço matérias-primas, saberes tradicionais e expressões culturais ligadas à identidade local.

Numa edição em que o Alentejo e o Ribatejo são regiões convidadas, Coruche apresenta-se no certame como território marcado pelo montado de sobro, pela cortiça e por ofícios que continuam a atravessar gerações, entre a preservação das técnicas tradicionais e novas abordagens ao artesanato e ao design.

Matéria-prima emblemática do concelho, a cortiça surge em várias peças e criações expostas, evidenciando a versatilidade de um recurso natural profundamente ligado à paisagem, à economia e à cultura local.

A presença da cortiça ganha ainda maior expressão num ano em que a FIA valoriza a aproximação entre o saber-fazer artesanal e o design contemporâneo, através da iniciativa Design For Craft, dedicada à criatividade e à inovação.

Durante os nove dias do certame, os visitantes poderão contactar directamente com artesãos e produtores locais. Rosário Santos, Maria José Santos, Joaquina Correia, Felisbela Coutinho, Ofélia Rama, Manuela Mesquita, Esmeralda Gouveia, Paulo Nunes e Arlindo Pirralho integram a participação deste ano.

A representação de Coruche inclui também peças da Juncus, reforçando a presença da cestaria em junco, e um coordenado desenvolvido no âmbito do Concurso de Ideias e Criatividade deste ano, que estará em exposição no stand do município.

A FIA Lisboa reúne, ao longo de nove dias, mais de 500 expositores de Portugal e de dezenas de países, distribuídos por cerca de 30 mil metros quadrados de áreas expositivas e gastronómicas.

Considerada a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa, a FIA é apresentada como um espaço de promoção do artesanato, da gastronomia e das expressões culturais de diferentes territórios, juntando técnicas, materiais e formas de criação contemporânea.

Os pavilhões de exposição funcionam diariamente a partir das 15h00, encerrando às 23h00 de domingo a quinta-feira e à meia-noite às sextas-feiras e aos sábados. A área gastronómica abre às 12h30, com entrada gratuita até às 14h30.