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Cultura | 26-06-2026 07:00

Festival do Marisco em Azoia de Cima com apoio municipal

Festival do Marisco em Azoia de Cima com apoio municipal
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A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio excepcional de 5.625 euros à União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês para apoiar a organização de mais uma edição do Festival do Marisco em Azoia de Cima.

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio excepcional de 5.625 euros à União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês para apoiar a organização de mais uma edição do Festival do Marisco em Azoia de Cima. A organização apresenta uma estimativa de custos de cerca de 32.300 euros para o evento, que decorre de 10 a 12 de Julho.
“Face à relevância e notoriedade do acontecimento para o desenvolvimento cultural e económico da União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês, e aos elevados custos que implica a sua produção e dinamização, é do interesse do município apoiar o evento”, lê-se na proposta presente ao executivo camarário.
O Festival Marisco é um evento que celebra os sabores do mar, oferecendo uma grande variedade de pratos à base de mariscos frescos, como camarões, lagostas, caranguejos, mexilhões, ostras e muitos outros. Além disso, há apresentações musicais ao vivo, espectáculos de dança, atividades culturais e exposições.

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