Tasquinhas do Alviela voltam a animar S. Vicente do Paúl

As tasquinhas do Alviela, evento gastronómico e cultural que se realiza anualmente no Jardim de S. Vicente, em S. Vicente do Paúl, concelho de Santarém, vão decorrer nos dias 26, 27 e 28 de Junho. É a 17.ª edição e a cantora Romana é um dos destaques a nível musical, actuando na noite de sexta-feira, 26, a partir das onze da noite. Horas antes, pelas 18h00, na altura da cerimónia de abertura, haverá desfile de campinos, acompanhados por elementos do Rancho Folclórico Os Camponeses de São Vicente do Paul. O grupo Ruído à Portuguesa, anima o recinto após a visita oficial às Tasquinhas das Associações. O ex-presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Costa, vai receber às 21h00, a Medalha de Mérito da autarquia. Bailes populares e animação musical, a par de diversas actividades lúdicas, repetem-se ao longo do evento, durante o qual haverá concurso de melhor prato e doce. As entradas são livres e a festa termina, domingo à noite e madrugada de segunda-feira, com animação na tasquinha dos Bispos do Asfalto.