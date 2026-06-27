Centenário de Manuel Cargaleiro assinalado com exposições e novo museu

O centenário do nascimento do ceramista Manuel Cargaleiro será celebrado através de um programa alargado que inclui exposições, apoio à criação artística e aos jovens talentos, bem como a inauguração de um novo polo museológico em Castelo Branco. Segundo o director da Fundação Manuel Cargaleiro, Gonçalo Garcia Magano, as comemorações representam “um compromisso com o legado de Manuel Cargaleiro”, destacando Castelo Branco como o centro a partir do qual a obra do artista continua a projectar-se no país e além-fronteiras. O arranque oficial das celebrações acontece hoje com a inauguração de uma exposição dedicada ao ceramista no Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo (CIART), em Vila Velha de Ródão. Organizado em torno de dois eixos principais — apoio à criação e aos jovens artistas, e programação expositiva e internacionalização — o programa integra exposições, prémios destinados a jovens criadores, produção artística original e iniciativas de investigação e conservação, desenvolvidas em colaboração com instituições nacionais e internacionais. As Comemorações do Centenário de Manuel Cargaleiro (1927–2027) evocam o percurso de um dos mais relevantes artistas portugueses do século XX. Castelo Branco, onde se localizam a sede da Fundação e o Museu Cargaleiro, assume-se como parceiro central e ponto de referência deste ciclo comemorativo, que decorrerá até 2028.