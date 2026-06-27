Festival Z regressa domingo a Ferreira do Zêzere com orçamento reduzido

A edição deste ano realiza-se num contexto particularmente exigente, marcado pelos danos provocados pela tempestade Kristin, e obrigou o município a canalizar recursos financeiros para a recuperação de infraestruturas e apoio à população.

O Festival Z regressa no domingo, 28 de Junho, a Ferreira do Zêzere, cinco meses após a tempestade Kristin, com um orçamento reduzido em 90%, mas assumindo-se como um sinal de recuperação do concelho e de continuidade da aposta na cultura. O evento decorre no Jardim dos Sentidos, com entrada gratuita, e tem como destaque o concerto da cantora e compositora Luísa Sobral, marcado para as 17h30, integrando ainda um mercado criativo, oficinas, artes performativas e atividades para diferentes públicos.

O programa arranca às 11h00, com a abertura do Mercado Circular, seguindo-se, às 15h30, a iniciativa "Toca dos Sons". Entre as 16h00 e as 19h00 decorrem oficinas promovidas pelo Aviário Studio e, às 16h30, está prevista uma atuação da Associação de Marinheiros de Ferreira do Zêzere. Após o concerto de Luísa Sobral, a programação prossegue com o espetáculo do Palhaço Petrúcio Sonhador, às 18h15, encerrando às 19h00 com "Sons de África".

"Foi sempre objectivo que o Festival Z fosse um momento de encontro, de troca de experiências e de partilha", disse à Lusa o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, destacando a importância das dinâmicas culturais e turísticas para o reerguer do território. Segundo Bruno Gomes, a edição deste ano realiza-se num contexto particularmente exigente, marcado pelos danos provocados pela tempestade Kristin, que atingiu o concelho a 28 de janeiro e obrigou o município a canalizar recursos financeiros para a recuperação de infraestruturas e apoio à população. "Tivemos de fazer uma redução de verba de cerca de 90%, mas não deixará de ser por isso que o festival não terá o seu espaço para se consolidar e para se enraizar naquilo que é a nossa dinâmica cultural", afirmou.

Bruno Gomes explicou que a autarquia reduziu em cerca de 200 mil euros as verbas destinadas a atividades culturais e desportivas, montante que pretende direcionar para um fundo municipal de emergência destinado a responder a futuras situações de crise. No âmbito desse esforço financeiro, o município cancelou o Festival do Fado e outros eventos de menor dimensão, enquanto as associações locais optaram por não realizar este ano iniciativas tradicionais como as Marchas Populares e os Círios.

Apesar das restrições orçamentais, o município decidiu manter o Festival Z, que considera um dos eventos estratégicos da programação cultural local, embora reduzido a um dia. Segundo Bruno Gomes, o festival assume também uma dimensão simbólica numa altura em que o concelho continua a recuperar dos efeitos da intempérie. "Queremos continuar a normalizar o concelho e queremos muito que este cartaz também ajude a isso", declarou.

O presidente da câmara defendeu que os eventos culturais podem contribuir para apoiar sectores como a restauração, a hotelaria e o comércio locais, fortemente afetados pelos prejuízos causados pela tempestade. "Temos o comércio, a restauração e a hotelaria que precisam também da ajuda do município para mostrar que o território está bem, que se recomenda e que se está a reerguer", afirmou.

O autarca considerou igualmente que a cultura desempenha um papel importante na recuperação social e emocional da comunidade. "A nossa comunidade precisa de sair à rua, de partilhar momentos bons e de conviver para que tudo aquilo que foi um trauma duro e difícil possa ser amenizado", sustentou.

Bruno Gomes revelou ainda que o Festival Z, que decorre no dia em que se assinalam cinco meses sobre a passagem da tempestade, deverá voltar a promover actividades noutros locais do concelho ao longo do ano, numa lógica de descentralização cultural. "O Festival Z servirá também para dar conta de que estamos vivos, que estamos o melhor possível e que continuamos focados em resolver tudo aquilo que ficou danificado e a preparar o futuro", afirmou.