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Cultura | 27-06-2026 21:00

Há Festa no Semideiro com noite de fados e Ruizinho Penacova

fado guitarra portuguesa
foto ilustrativa
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Terceira edição com organização da Junta de Freguesia de Ulme, estando a parte de restauração a cargo do Centro Cultural.

Ruizinho Penacova actua na terceira edição da Festa do Semideiro, que decorre nos dias 3 e 4 de Julho. A apresentação do cantor está marcada para Sábado, dia 4 e no dia anterior, sexta-feira, 3, decorre uma noite de fados, a partir das 21h30, com as cantoras Filipa Ferreira, Carolina Rodrigues, Dora Maria e Francisco Sobral, acompanhados pelos músicos Pedro Pinhal e Bruno Mira.
A iniciativa “Há Festa no Semideiro”, é organizada pela Junta de Freguesa de Ulme, e a parte de restauração está a cargo do Centro Cultural do Semideiro. Para além de Ruizinho Penacova e da noite de Fados, há animação musical e baile, no Sábado, com o conjunto Madeira Show e à tarde, a partir das 18h00, decorre um torneio de chinquilho. No local vai estar montado um insuflável para as crianças.

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