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Cultura | 27-06-2026

Manuel Fontes foi recordado na Ortiga

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O executivo de Mação, população e associação da Ortiga homenagearam a memória de Manuel Fonte, o último calafate do concelho que morreu aos 90 anos em janeiro de 2017.

Manuel começou a aprender a profissão de carpinteiro de construção civil, quando acabou a quarta classe. Mas cansou-se de fazer portas e janelas e decidiu-se pelo fabrico de barcos, os picaretos com que os pescadores tiravam do Tejo os sáveis, as lampreias e as sabogas. “O primeiro barco que fiz vendi-o por 950 escudos”, contou numa reportagem de O MIRANTE em 2004. Cada barco demorava um mês a construir. Manuel Fontes também era pescador e contou na altura que houve dias em que pescava uma centena de sáveis e dormia no barco para guardar o pescado. “Dormi seis meses seguidos num picareto e nunca acordei com reumático. Agora durmo em colchões de molas e espuma e acordo cheio de reumático. Eu e os outros, porque já não há homens como dantes”, contou.

A homenagem, realizada no dia 26 de Junho, encheu a sede da associação mais representativa da Ortiga, representada na mesa por João Matos Filipe que fez as honras da casa. O presidente da autarquia usou da palavra para explicar o motivo da homenagem e justificar o valor do antigo pescador ilustre do concelho que descreveu como "um artesão cuja importância ultrapassou largamente a construção naval". “Apesar de dizer que tinha construído mais de três centenas de barcos, construiu ainda uma realidade tão ou mais importante que os barcos, que é uma identidade, um património e um grande contributo para a nossa história" salientou.

A homenagem serviu ainda para o lançamento de uma revista com edição da Confraria Ibérica do Tejo e uma exposição de fotos denominada Tejo acima-memórias antigas.
Nas fotos que O MIRANTE publica da homenagem podem ver-se João Serrano, da Confraria Ibérica do Tejo, entidade que colaborou com a Câmara Municipal na homenagem, Almirante José Bastos Saldanha, da Sociedade de Geografia de Lisboa; José Fernando Martins, presidente da Câmara Municipal de Mação; João Filipe, cidadão de Ortiga e membro da Tagus Universalis Associação, e ainda Dona Cidalina Fontes, filha de Manuel Fontes.

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