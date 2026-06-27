Palha Blanco celebra 125 anos com exposição comemorativa

A exposição é organizada em vários núcleos cronológicos, cruzando a história da Palha Blanco com momentos marcantes da cidade, como o nascimento da festa do Colete Encarnado, as cheias de 1946 ou a construção da Ponte Marechal Carmona.

A Praça de Toiros Palha Blanco em Vila Franca de Xira assinala este ano os seus 125 anos de existência com uma exposição comemorativa que estará patente de 26 de Junho a 1 de Dezembro, no interior do próprio espaço, no antigo restaurante Redondel.

Sob o mote “Uma Praça. Uma Cidade. Uma Identidade”, a iniciativa propõe uma viagem pela história da tauromaquia vilafranquense e pela evolução de Vila Franca de Xira desde o século XVII até à actualidade. O projecto resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Santa Casa da Misericórdia e o empresário que explora a praça.

A exposição é organizada em vários núcleos cronológicos, cruzando a história da Palha Blanco com momentos marcantes da cidade, como o nascimento da festa do Colete Encarnado, as cheias de 1946, a construção da Ponte Marechal Carmona, a evolução das acessibilidades e a transformação da vida social ribatejana. Serão também destacadas figuras que marcaram a história da praça ao longo de mais de um século.

O percurso expositivo reúne fotografias históricas, cartazes, objectos, documentos e conteúdos audiovisuais, incluindo imagens inéditas recentemente recuperadas e algumas delas digitalmente colorizadas. O objectivo passa por valorizar a memória colectiva de várias gerações de vilafranquenses. A iniciativa pretende afirmar a Praça de Toiros Palha Blanco como um património vivo e um símbolo central da identidade cultural do município.