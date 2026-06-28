Alunos da UTIS mostraram a sua arte no espectáculo de final de ano

O espectáculo de final de ano lectivo da UTIS - Universidade da Terceira Idade de Santarém contou com plateia lotada no Convento de São Francisco. O programa incluiu muita música, com actuações do grupo de violas, da tocata de cavaquinhos, do grupo coral, do grupo de dança e folclore ou pequenos apontamentos de antevisão de uma peça de teatro inédita que ainda não se estreou em palco. O evento integrou a programação da edição de 2026 do Verão in.Santarém

A UTIS foi fundada em 2004 e resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santarém, a Junta de Freguesia de Marvila, atualmente incluída na União de Freguesias da Cidade de Santarém, e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém

