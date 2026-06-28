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Cultura | 28-06-2026

Espectáculo esgota TSB em Santarém duas vezes no mesmo dia

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Espectáculo esgota TSB em Santarém duas vezes no mesmo dia

FOTOS - Santarém Cultura

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Espectáculo esgota TSB em Santarém duas vezes no mesmo dia

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O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, esgotou nas duas sessões do espectáculo de dança ‘ADEC Fora de Portas’, que decorreram na sexta-feira, 26 de Junho.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, esgotou nas duas sessões do espectáculo de dança ‘ADEC Fora de Portas’, que decorreram na sexta-feira, 26 de Junho. As alunas e docentes da Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano apresentaram diferentes coreografias ao longo de uma actuação que cativou o público que encheu o espaço. A iniciativa integrou a programação do Verão IN.Santarém,


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