Festival de Folclore regressou à Peralva juntando centenas de pessoas

Rancho “Os Camponeses”, da Peralva, conciliou o XXC Festival de Folclore e a IX Concentração de Tratores, pela primeira vez, no mesmo fim de semana.

O Rancho Folclórico “Os Camponeses”, da Peralva, concelho de Tomar, promoveu nos dias 20 e 21 de Junho o XXV Festival de Folclore e a IX Concentração de Tratores, reunindo dezenas de participantes e visitantes num fim de semana marcado pela valorização das tradições populares e da ruralidade.

O festival contou com a participação de quatro grupos folclóricos de diferentes regiões do país, que levaram ao palco os trajes, danças e músicas tradicionais das suas terras. A iniciativa regressou à sede da associação e realizou-se ao ar livre, uma opção que, segundo a organização, permitiu criar um ambiente mais acolhedor e evitar os constrangimentos das condições meteorológicas de novembro, mês em que habitualmente decorria.

No dia seguinte realizou-se a IX Concentração de Tratores, que reuniu mais de três dezenas de máquinas agrícolas. O programa incluiu uma visita à Adega Casal das Freiras, a tradicional benção dos tratores e um almoço-convívio, num evento que pretende destacar o papel dos agricultores e das atividades ligadas ao mundo rural na região.