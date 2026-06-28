Festival intercultural Entretanto regressa a Alcanena e aposta no convívio entre comunidades

Com entrada gratuita, o programa do Festival intercultural Entretanto inclui actuações de Karetus, Mizzy Miles, Edmundo Inácio e Catarina Filipe, além de DJ Mr Lopez, DJ Mais do Mesmo e Gin Party Sound System.

Karetus, Mizzy Miles, Edmundo Inácio e Catarina Filipe integram o cartaz da quarta edição do festival Entretanto, que decorre entre 3 e 5 de Julho, em Alcanena, reunindo música, gastronomia, videojogos e o Encontro das Comunidades Migrantes. A Câmara de Alcanena refere que o festival Entretanto regressa à Praça 8 de Maio e ao Jardim da Casa da Cultura, reafirmando a sua “essência comunitária, local e tradicional” e assumindo-se como um espaço de encontro entre cultura, tradição e diversidade.

Com entrada gratuita, o programa inclui actuações de Karetus, Mizzy Miles, Edmundo Inácio e Catarina Filipe, além de DJ Mr Lopez, DJ Mais do Mesmo e Gin Party Sound System. A Câmara de Alcanena, entidade organizadora, indica ainda que o festival mantém a aposta na promoção de jovens artistas e em propostas culturais dirigidas a diferentes públicos. Além da música, o evento contará com uma Galeria Gaming e com uma área de restauração assegurada por associações locais, através de várias tasquinhas que irão disponibilizar opções gastronómicas ao longo dos três dias.

O último dia do festival acolhe o All Come - IV Encontro das Comunidades Migrantes Residentes no Concelho de Alcanena, iniciativa que inclui momentos de partilha gastronómica e mostras culturais representativas das diferentes comunidades presentes no território. De acordo com o vereador da Cultura, Gabriel Feitor, a integração do All Come no programa pretende “reforçar a dimensão intercultural do evento, promovendo o convívio entre comunidades e valorizando a diversidade cultural” existente no concelho.

O All Come – Acolher em Liberdade – dá nome ao Programa Municipal para o Acolhimento e Integração de Migrantes no Concelho de Alcanena tendo como “princípio inspirador que todos são bem-vindos a Alcanena, num propósito de integração com a comunidade local, da igualdade de oportunidades e da justiça social”, declarou Gabriel Feitor. O autarca reforça que o festival se apresenta como “um convite à união, à diversidade e à construção de uma comunidade forte e acolhedora”, procurando envolver a população local e os visitantes numa experiência de participação comunitária.

