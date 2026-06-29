“A inteligência do Lugar” estendeu-se à Casa do Brasil em Santarém partilhe no Facebook Carlos Cupeto veio a Santarém apresentar o seu novo livro e trouxe com ele Álvaro Beleza, o presidente da SEDES, de que Carlos Cupeto também é membro, assim como João Leite, presidente da câmara de Santarém.

O encontro foi quase em família. João Leite, presidente da câmara de Santarém, abriu a sessão. João Leite já tinha espreitado o livro e pode assim elogiar Carlos Cupeto pela forma como apresenta e luta pelos temas da moda, mas que são cada vez mais desprezados pelos governos. João Leite não deixou o seu crédito por mãos alheias e garantiu que pode não fazer mais nada durante a sua presidência da câmara, mas vai devolver o rio Tejo e as suas margens aos habitantes da cidade. E não vai ser à custa do betão, garantiu, “queremos a engenharia tradicional para construirmos um espaço de lazer e de vivências ao longo das margens. Gostei muito de ler algumas partes do livro. Identifico-me com muitas das suas ideias. Queremos construir um espaço onde se possa nadar, pescar e conviver. Temos uma zona ribeirinha que tem que ser mais bem promovida. Um território abençoado por um rio só pode ser uma boa razão para não o desperdiçarmos e valorizarmos o mais rápido possível”, enfatizou. Álvaro Beleza falou da ligação de amizade que o liga ao autor e lembrou lutas antigas na defesa do território e das suas gentes. Contou alguns exemplos e valorizou a cidade de Santarém que considerou uma verdadeira “rotunda” do país devido à sua posição estratégica.