Feira do Arroz Doce em Vale de Figueira celebra o associativismo e a solidariedade

O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, promove, nos dias 3 e 4 de Julho, a 26.ª Feira do Arroz Doce, evento que tem contribuído para preservar a gastronomia tradicional, valorizar o património cultural e fortalecer o espírito comunitário da freguesia.

Ao longo das suas 26 edições, a Feira do Arroz Doce tornou-se um dos maiores momentos de encontro da comunidade de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, reunindo centenas de visitantes, associações, empresas e instituições. Muito mais do que uma mostra gastronómica, este evento afirma-se como um espaço de partilha, convívio e promoção do voluntariado, do associativismo e da solidariedade, valores que fazem parte da missão do Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, sublinha a instituição.

A edição deste ano tem como lema "Tradição que inspira inovação" e apresenta um programa diversificado, pensado para todas as idades, onde o arroz doce continua a ser o grande protagonista. Na sexta-feira, 3 de Julho, a Feira abre portas às 20h00, seguindo-se o jantar de abertura, o XVI Concurso de Arroz Doce Inter-IPSS do Concelho, a atuação da Velha Guarda do Grupo Folclórico de Vale de Figueira e o baile com a banda Er@ do Vinil.

No sábado, 4 de Julho, o programa prossegue com a Sardinhada Solidária, o Torneio de Sueca, as Conversas com a Casa 15, dedicadas ao tema "O Impacto do Voluntariado", uma Prova de Vinhos, o Concurso de Arroz Doce, a atuação do Grupo de Sevilhanas De Tacón e o baile com a Xarepa Band, culminando com a entrega dos prémios.

Os visitantes podem ainda desfrutar de uma vasta oferta de bar e petiscos, doçaria e licores, quermesse, artesanato local, exposições, experiências dedicadas ao arroz doce, matraquilhos e diversas atividades para toda a família. “A realização desta iniciativa só é possível graças ao empenho de dezenas de voluntários, colaboradores, patrocinadores e entidades parceiras, cujo apoio tem sido fundamental para o crescimento e afirmação da Feira ao longo dos anos”, diz a organização.