Mostra de Circo Contemporâneo leva espetáculos a Ourém e Fátima

O anfiteatro exterior do Teatro Municipal de Ourém e a Praça Luís Kondor, em Fátima, recebem a 5.ª edição da Mostra Internacional de Circo Contemporâneo, entre os dias 3 e 5 de Julho.

O anfiteatro exterior do Teatro Municipal de Ourém e a Praça Luís Kondor, em Fátima, recebem a 5.ª edição da Mostra Internacional de Circo Contemporâneo, entre os dias 3 e 5 de Julho. Organizada pelo Teatro Municipal de Ourém (TMO), a mostra conta este ano com artistas espanhóis, franceses e portugueses, que apresentam as artes de rua e espectáculos do chamado novo circo em espaços ao ar livre.

Ao quinto ano de existência, a iniciativa pretende afirmar “a arte circense não apenas como um elemento de fruição, mas também como ferramenta para contar histórias imersivas”, em espectáculos “onde é utilizada uma linguagem artística abrangente como meio de sensibilização de novos públicos”.

O programa - integralmente com entrada gratuita - arranca a 3 de Julho, com “Heqet”, da companhia Absurda de Portugal, sobre entidades originadas nas Dez Pragas dos Egipto que se dedicam a curar um planeta Terra à beira do colapso. Às 11h00, “Heqet” vai à praça Luís Kondor, em Fátima, e às 22h00 é apresentado no anfiteatro do TMO.

Ainda no dia 3 de Julho, o TMO recebe uma mostra de aprendizagens, feitas numa acção de formação de circo que arranca na segunda-feira, 29 de junho, em Ourém, e uma mesa redonda do INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo.

Novamente na Praça Luís Kondor, mas no dia 4 de Julho, há circo e dança pela companhia Concorda, que apresenta “ConCorda”, a partir das 16h00. Trata-se de um espectáculo que recorre a técnicas de movimento, manipulação de objetos, teatro físico e cordas - enquanto ferramenta e também “símbolo de conexão, vínculo e união”, antecipa o TMO.

De Espanha chega a companhia David Cebrián, que instala no anfiteatro do TMO “WC”, uma obra de circo contemporâneo sobre um homem que, por volta dos 50 anos, concretiza o sonho da sua vida: comprar uma casa e tornar-se independente. “‘WC’ é uma comédia não escatológica num só acto, para casa de banho e ‘clown’”, acrescenta a organização da mostra. A Mostra Internacional de Circo Contemporâneo encerra às 19h00 do dia 5 de Julho com “Avant que ça passe”, criação partilhada de 13 elementos do Collectif Al Dente, de França.