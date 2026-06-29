Sardoal recebe o XI Encontro Internacional de Piano
Entre os dias 4 a 12 de Julho, o concelho de Sardoal recebe jovens oriundos de 13 países, afirmando-se como capital internacional do piano.
O município de Sardoal prepara-se para receber entre os dias 4 e 12 de Julho a 11.ª edição do Encontro Internacional de Piano, reunindo artistas de referência mundial, jovens oriundos de 13 países, projetando o concelho além-fronteiras. A edição de 2026 apresenta números expressivos com cerca de 50 candidaturas ao Concurso Internacional de Piano, que testemunham o crescente reconhecimento internacional do evento e a sua capacidade de mobilização junto das novas gerações de músicos.
Ao longo de nove dias, o público terá acesso a uma programação diversificada que integra concertos, masterclasses, concursos, atividades multidisciplinares e momentos de partilha artística entre músicos consagrados e jovens talentos emergentes.
Organizado pela Câmara de Sardoal em coprodução com a Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, o Encontro Internacional de Piano constitui um exemplo de como a cultura pode ser um motor de desenvolvimento territorial, valorização patrimonial, coesão social e projeção internacional.