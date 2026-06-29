Vale do Paraíso recebe Festival de Folclore com grupos de quatro regiões

O Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso organiza no dia 4 de Julho mais uma edição do Festival de Folclore de Vale do Paraíso. A iniciativa, que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso e da Câmara Municipal de Azambuja, vai reunir grupos representativos de várias regiões do país numa celebração das tradições, música e danças populares portuguesas.

O festival conta com a participação do Grupo Folclórico e Cultural As Lavradeiras do Vale do Sousa, de Lousada; do Rancho Folclórico de São Félix da Marinha, de Vila Nova de Gaia; e do Grupo Folclórico e Etnográfico de Castelo Branco, da ilha do Faial, nos Açores.