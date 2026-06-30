Encontro Internacional de Piano regressa a Sardoal com concertos, formação e competição

Paralelamente ao programa artístico decorre o Concurso Internacional de Piano de Sardoal, aberto a pianistas de todos os países e dividido nas categorias Juvenil, Júnior e Sénior.

O Centro Cultural Gil Vicente recebe entre 4 e 12 de Julho o XI Encontro Internacional de Piano de Sardoal, que junta concertos, ‘masterclasses’ e um concurso internacional com prémios de 10 mil euros, anunciou o município. “Estes 10 anos que temos deste evento, e a possibilidade de podermos estar a realizar este ano novamente este encontro, é prova realmente de que atingiu a sua maturidade”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, tendo destacado a dinâmica cultural concelhia no acolhimento a um evento de cariz internacional.

Organizada pela Associação Aquiles Delle Vigne (A2DV) em parceria com o município de Sardoal, a iniciativa afirma-se como uma das principais dedicadas ao piano na região, reunindo intérpretes, professores e jovens músicos de diferentes países numa programação que combina formação, competição e apresentações públicas. Com entradas livres para a generalidade das iniciativas, o evento decorre no Centro Cultural Gil Vicente e noutros espaços patrimoniais do concelho.

O autarca considerou que “o trabalho que foi feito, não só ao nível da promoção, mas também da qualidade” e o “carácter diferenciador” imprimido ao encontro contribuíram para fazer dele “uma referência” cultural. “Eu arriscaria mesmo dizer que já não somos apenas uma referência local, regional, já somos mesmo uma referência nacional”, sustentou, apontando o apoio institucional recebido como um sinal do reconhecimento alcançado pelo evento.

O encontro arranca a 4 de Julho com o espectáculo “Fado ao Piano”, protagonizado por Leonor Duarte e Daniel Delaunay, seguindo-se, ao longo da semana, concertos de jovens talentos, um cineconcerto dedicado ao compositor norte-americano Steve Reich e a actuação do pianista ucraniano Vitaly Pisarenko, vencedor da competição de piano Franz Liszt, em Utreque, nos Países Baixos.

Pedro Rosa destacou o concerto inaugural como uma aposta na diversificação de públicos, referindo tratar-se da primeira vez que o encontro inclui um espetáculo de fado acompanhado ao piano. A programação inclui ainda a iniciativa “Música pelo Património”, marcada para 10 de Julho, que alia uma caminhada pelo património local a momentos musicais em diferentes espaços do concelho. Segundo o presidente da autarquia, esta actividade, já habitual no programa, tem registado uma procura significativa e permite conjugar a valorização do património com a fruição musical.

No dia 11 realiza-se um concerto de vencedores com a obra “A História do Soldado”, de Igor Stravinsky, com participação de Miguel Neto, da Filarmónica União Sardoalense, enquanto o encerramento estará a cargo da Orquestra Filarmonia das Beiras, num concerto agendado para 12 de Julho.

Paralelamente ao programa artístico decorre o Concurso Internacional de Piano de Sardoal, aberto a pianistas de todos os países e dividido nas categorias Juvenil, Júnior e Sénior. A competição decorre entre 6 e 12 de Julho, com provas abertas ao público, e atribui um total de 10 mil euros em prémios monetários. O melhor classificado da categoria sénior terá ainda a oportunidade de interpretar o Concerto para Piano de Edvard Grieg acompanhado por orquestra, no concerto final do encontro.

Pedro Rosa defendeu que o encontro tem contribuído para democratizar o acesso à cultura e à música clássica. “A cultura não tem elites” e deve criar “a possibilidade de todas as pessoas poderem aceder à cultura independentemente de estarem no Porto, em Lisboa ou no Sardoal”, afirmou.