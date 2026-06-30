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Cultura | 30-06-2026 12:00

"Uma Imagem Solidária" angaria quase 22 mil euros para instituição de Ferreira do Zêzere

jovens a fotografar fotografo maquina fotografica workshop fotografia
foto ilustrativa
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O Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere (CRIFZ) vai receber 21.700 euros, obtidos em doações no âmbito da 9.ª edição da iniciativa “Uma Imagem Solidária”.

O Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere (CRIFZ) vai receber 21.700 euros, obtidos em doações no âmbito da 9.ª edição da iniciativa “Uma Imagem Solidária”, que decorreu no fim de Maio. A iniciativa é um projecto que junta fotojornalistas e outros fotógrafos. Consiste na doação de uma fotografia que é depois adquirida pelo público, por um valor mínimo de 20 euros, sendo as receitas destinadas a uma entidade como donativo.

O fotojornalista da agência Lusa António Cotrim, autor da iniciativa, disse que entre doações de entidades que apoiaram a 9.ª edição e as aquisições de fotografias foram reunidos 21.700 euros, que já foram, entretanto, entregues à instituição apoiada este ano. “Manifestamos o nosso sincero agradecimento por este momento de expoente máximo de solidariedade que nos motiva a continuar a dar o nosso melhor por esta nobre causa” disse o presidente da direção da CRIFZ, Manuel da Silva António, numa mensagem enviada à organização do projecto.

O CRIFZ presta serviços de apoio a crianças e adultos com necessidades especiais, assim como às suas famílias, e ficou parcialmente inoperacional devido aos danos causados pelo mau tempo, em particular pela tempestade Kristin. Além do alto patrocínio da Presidência da República, "Uma Imagem Solidária" conta ainda com apoio da agência Lusa, da Fundação Portuguesa das Comunicações e da DePaço Foudation, da Dell Technologie, da Colorfoto e da FinePrint, e ainda de outras entidades como TunetRadio, Guache Condomínios, Logotexto, Visapress, TRN - Rodoviária Internacional – Nacional e Abreu Advogados.

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