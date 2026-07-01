Biblioteca de Torres Novas ultrapassou os 55 mil visitantes em 2025 e consolida-se como um dos principais polos culturais do concelho

Equipamento municipal conta com mais de 14 mil utilizadores inscritos, um fundo documental superior a 86 mil documentos, entre livros e outros materiais, e promove dezenas de actividades anuais, entre as quais o projecto "Autores de Cá".

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, continua a afirmar-se como um dos principais polos culturais do concelho, reunindo milhares de leitores e promovendo anualmente uma programação diversificada dirigida a diferentes públicos. Em 2025, recebeu 55.664 visitantes, realizou 19.722 empréstimos domiciliários e conta actualmente com 14.396 utilizadores inscritos. O seu fundo documental integra 86.077 livros e outros materiais, aos quais se juntam dezenas de iniciativas de promoção da leitura, como apresentações de livros, clubes de leitura, oficinas criativas, exposições, actividades para a infância, acções de literacia em saúde, entre outras actividades que reforçam o papel da biblioteca como espaço de cultura, aprendizagem e encontro com a comunidade.

Entre os projectos de maior destaque encontra-se o "Autores de Cá", lançado em 2019 com o objectivo de dar visibilidade aos criadores locais e aproximá-los do público. Desde então, a iniciativa já reuniu cerca de 50 autores da região e apresentou 50 livros, afirmando-se como uma referência na programação cultural da biblioteca. No âmbito do Dia Mundial das Bibliotecas, assinalado a 1 de Julho, O MIRANTE foi conhecer melhor este projecto e o trabalho que a Biblioteca Municipal desenvolve junto da comunidade. Embora esta celebração não tenha sido oficialmente instituída por uma organização internacional, é assinalada por diversas entidades em vários países para destacar a importância das bibliotecas na educação, na inclusão social e na formação contínua das pessoas.

*Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição de O MIRANTE