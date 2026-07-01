A organização pertence à Junta de Freguesia de Almoster, que vai contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 11.125€.

O IV Festival do Arrepiado regressa a Almoster de 9 a 12 de Julho. A organização pertence à Junta de Freguesia de Almoster, que vai contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 11.125€. O apoio do município tem em conta a relevância e notoriedade da iniciativa para o desenvolvimento cultural e económico da freguesia de Almoster e os elevados custos que implica a sua produção e dinamização, estimados em cerca de 70.950€.

O evento gastronómico e cultural envolve a participação de toda a comunidade, estando previstas diversas actividades, tais como visitas guiadas ao convento de Almoster, uma procissão com os Santos Padroeiros de todos os lugares da freguesia, showcookings de confecção de arrepiados (doce local), animação musical e serviços de esplanada e restauração.