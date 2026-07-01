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Cultura | 01-07-2026 14:27

Glória do Ribatejo recebe festival internacional de folclore

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Encontro promovido pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo assinala também os 70 anos da associação e junta seis formações, cinco portuguesas e uma do Quénia.

O 49.º Festival de Folclore de Glória do Ribatejo realiza-se no dia 4 de Julho, com organização do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, no âmbito das comemorações do 70.º aniversário da associação.
O programa inclui um jantar, pelas 19h00, seguindo-se, a partir das 22h00, a actuação dos grupos participantes. A edição deste ano tem como tema “O Traje” e conta com seis grupos, cinco nacionais e um internacional, oriundo do Quénia.
Além do grupo anfitrião, participam o Rancho Folclórico “As Lavradeiras de Pedroso”, do Douro Litoral, o Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda”, da Região Vouga e Bairrada, o Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, de Grainho e Fontainhas, o Kikwetu AFRIKA Afrika Music and Dance Group, do Quénia, e o Grupo Académico de Danças Ribatejanas.
Entre os grupos nacionais, o Grupo Académico de Danças Ribatejanas e o Rancho Folclórico do Bairro de Santarém assinalam também este ano o 70.º aniversário, tal como a associação organizadora.
Durante o festival estará ainda patente ao público uma exposição de cartazes correspondentes à quase totalidade dos festivais de folclore realizados pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo ao longo dos anos.
O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo tem estatuto de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública e conta com o apoio técnico da Federação do Folclore Português.

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