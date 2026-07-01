Tomar inaugurou a exposição “ANIMÁLIA - Fotografia de Natureza”

A exposição “ANIMÁLIA- Fotografia de Natureza”, de José Ribeiro, foi inaugurada no sábado, 27 de Junho, na Sala Multiusos do Complexo Cultura da Levada, em Tomar. A sessão contou com a presença do autor, do vereador Samuel Fontes, de Ana Soares e Patrícia Romão, em representação do município de Tomar. A mostra pode ser visitada até 30 de Agosto.

Após 20 anos dedicados à fotografia de natureza, a exposição de José Ribeiro reúne imagens captadas em diferentes paisagens de Portugal e Espanha, revelando espécies de fauna ibérica e momentos da vida selvagem registados com um olhar atento e paciente. As fotografias, de grande formato, estão distribuídas pela Sala Multiusos do Complexo Cultural da Levada, num espaço pensado para valorizar cada imagem e proporcionar aos visitantes uma experiência de contemplação da riqueza e diversidade do património natural.

A inauguração incluiu ainda um momento de animação de inspiração tradicional, promovendo um ambiente de convívio entre os presentes e assinalando o início de mais uma iniciativa integrada na programação cultural do Complexo Cultural da Levada.

A exposição permanece patente ao público e convida os visitantes a descobrir um conjunto de fotografias que conciliam expressão artística, rigor documental e uma mensagem de sensibilização para a importância da preservação da biodiversidade.