Festival "Entretanto" regressa a Alcanena com música, gastronomia e encontro de comunidades migrantes

O festival "Entretanto" está de regresso a Alcanena entre os dias 3 e 5 de Julho, voltando a ocupar a Praça 8 de Maio e o Jardim da Casa da Cultura com um programa que combina música, gastronomia, associativismo e intercâmbio cultural. A iniciativa reafirma a sua identidade como um evento de cariz comunitário, local e tradicional, apostando também na valorização de jovens artistas.

Entre os principais destaques da programação musical estão os concertos de Catarina Filipe e Mizzy Miles, no dia 3 de Julho, e de Edmundo Inácio e Karetus, no dia 4, aos quais se juntam outros espectáculos ao longo dos três dias de festival. No último dia do festival, 5 de Julho, realiza-se ainda, entre as 12h00 e as 16h00, o All Come – IV Encontro das Comunidades Migrantes Residentes no Concelho de Alcanena, iniciativa que volta a integrar o programa e que inclui momentos de partilha gastronómica e mostras culturais de 13 diferentes comunidades migrantes residentes no concelho. Além da música, o festival contará com uma Galeria Gaming e uma área de tascas associativas, onde os visitantes poderão encontrar diversas propostas gastronómicas dinamizadas pelo movimento associativo do concelho.