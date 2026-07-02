Tapada celebra Nossa Senhora da Conceição com três dias de festa

A localidade da Tapada, em Almeirim, volta a celebrar a sua padroeira com um programa que junta tradição, animação e convívio popular. As festas arrancam na sexta‑feira, 7 de Julho, com o içar das bandeiras e a abertura da quermesse, seguindo‑se a Marcha do CRIAL, o concerto de Leslie Bomb, a actuação dos Fivevox e música pela madrugada com Lua Conde.



No sábado, 8 de Julho, abrem as tasquinhas e sobem ao palco o Rancho Típico Fazendas de Almeirim, o Duo Custódio e o DJ Reflexus, que anima a noite até tarde. O domingo, 9 de Julho, é dedicado à componente religiosa, com a procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição às 10h30 e a missa campal às 19h00. A animação musical regressa à noite com Mokika e nova sessão de DJ Reflexus.



As festas prometem três dias de petiscos, música e devoção que mantêm viva uma das tradições mais queridas da freguesia.