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Cultura | 03-07-2026 10:11

Adam Ben Ezra dá concerto gratuito hoje à noite em Alverca do Ribatejo

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Foto DR
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Considerado uma das principais referências internacionais do jazz contemporâneo, o músico destaca-se pela abordagem inovadora ao contrabaixo, combinando jazz, groove, improvisação, sonoridades mediterrânicas e elementos percussivos.

As Noites no Largo do Pelourinho em Alverca regressaram a 19 de Junho com mais uma edição dedicada à música e à valorização do espaço público. A abertura esteve a cargo de Rogério Charraz, que apresentou o espectáculo “O Coreto”, um concerto que cruzou música, memória e identidade colectiva, evocando imaginários profundamente enraizados na cultura portuguesa. A companhia Cegada é novamente a promotora deste ciclo de concertos que decorre até 7 de Agosto e tem o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.
Integradas na programação cultural de verão do concelho, as Noites no Largo do Pelourinho transformam semanalmente aquele espaço emblemático da cidade num palco ao ar livre onde património, cultura e comunidade se encontram. Tem entrada livre e um dos momentos mais aguardados desta edição acontece hoje, dia 3 de Julho, com a actuação do reconhecido contrabaixista e compositor Adam Ben Ezra. Considerado uma das principais referências internacionais do jazz contemporâneo, o músico destaca-se pela abordagem inovadora ao contrabaixo, combinando jazz, groove, improvisação, sonoridades mediterrânicas e elementos percussivos num espectáculo marcado pelo virtuosismo técnico e pela intensidade performativa.
A programação das Noites no Largo do Pelourinho inclui ainda propostas de fado, música lusófona, sonoridades cabo-verdianas e big band jazz, reflectindo a diversidade artística que caracteriza esta edição. Depois de Rogério Charraz, o palco recebeu Cláudia Zarro a 26 de Junho. O Bordão Cabo-Verdiano e Voz Terra segue-se a 10 de Julho, depois actua o Quarteto Dela, a 17 de Julho; Feelings Jazz Orchestra, a 24 de Julho; Bia Souza e o Bando da Lua a 31 de Julho e o encerramento do ciclo acontece com nova actuação do Quarteto Dela, a 7 de Agosto.

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