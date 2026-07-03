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Cultura | 03-07-2026 13:13

Colete Encarnado em Vila Franca de Xira já anima a cidade

Colete Encarnado em Vila Franca de Xira já anima a cidade
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Até domingo há um programa repleto de actividades para todos os gostos. Tertúlias da cidade são os destaques por estes dias.

Está nas ruas de Vila Franca de Xira mais uma edição do Colete Encarnado, com as tertúlias da cidade a serem as grandes protagonistas por estes dias, a par com os campinos e os eventos taurinos. O arranque simbólico aconteceu ontem, quinta-feira, com o tradicional almoço e jantar das tertúlias e prolonga-se esta sexta-feira com o desfile pelas ruas. A festa do Colete Encarnado regressa a Vila Franca de Xira este fim de semana com cinco palcos espalhados pela cidade e uma programação que promete três dias de animação intensa. Entre os nomes em destaque no cartaz musical estão Toy, Fernando Daniel, D.A.M.A e Camané, uma das vozes maiores do fado contemporâneo. O cartaz recebe ainda os espanhóis Raya Evolution e a festa oficial M80.

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