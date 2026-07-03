Colete Encarnado em Vila Franca de Xira já anima a cidade

Está nas ruas de Vila Franca de Xira mais uma edição do Colete Encarnado, com as tertúlias da cidade a serem as grandes protagonistas por estes dias, a par com os campinos e os eventos taurinos. O arranque simbólico aconteceu ontem, quinta-feira, com o tradicional almoço e jantar das tertúlias e prolonga-se esta sexta-feira com o desfile pelas ruas. A festa do Colete Encarnado regressa a Vila Franca de Xira este fim de semana com cinco palcos espalhados pela cidade e uma programação que promete três dias de animação intensa. Entre os nomes em destaque no cartaz musical estão Toy, Fernando Daniel, D.A.M.A e Camané, uma das vozes maiores do fado contemporâneo. O cartaz recebe ainda os espanhóis Raya Evolution e a festa oficial M80.

