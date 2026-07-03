FeirOurém afirmou concelho com dimensão regional e marca nacional

A FeirOurém voltou a ser apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, como uma montra da vitalidade do concelho e da ambição de afirmar Ourém como “motor regional” e território com “marca nacional”. Para o autarca, a edição deste ano confirmou a consolidação de um certame que, ano após ano, tem ganho dimensão, público e capacidade de mobilização, disse em sessão de assembleia municipal. Luís Albuquerque sublinha que a feira registou uma “moldura humana” que importa “registar e valorizar”, apontando o crescimento do número de stands, dos divertimentos e da participação associativa, em particular nos bares e na restauração, como sinais de uma dinâmica local que continua a fortalecer-se. A isso juntou-se um cartaz musical com artistas de renome nacional, que, segundo o presidente da autarquia, ajudaram a “abrilhantar os dias comemorativos de um concelho bem vivo e preparado para o futuro”.

Mas a FeirOurém foi também, na leitura do executivo municipal palco de afirmação desportiva, cultural e comunitária. Entre os momentos destacados esteve a segunda edição do torneio Jovens pela Paz, que juntou 16 equipas de jovens atletas, oito das quais oriundas de cidades estrangeiras europeias com quem Ourém mantém relações de amizade e cooperação. Um sinal, defende Luís Albuquerque, de que o concelho quer projectar-se para fora das suas fronteiras, sem perder a ligação às suas raízes. A componente desportiva incluiu ainda as provas de down-hill na vila medieval e a primeira edição da Corrida Cidade de Ourém, iniciativas que reforçaram a diversidade da programação e trouxeram novos públicos ao certame.

Também a cultura popular teve lugar de destaque, com a tradicional tarde de folclore protagonizada pelos ranchos do concelho e, este ano, com a inclusão das marchas populares, apresentadas pelo autarca como expressão das tradições locais e do “orgulho em ser ouriense”. Luís Albuquerque deixou ainda uma palavra para a Tenda Anima, espaço dedicado aos mais jovens, que proporcionou actividades pensadas para as crianças e famílias. Para o presidente da câmara, essa aposta ajudou a tornar a FeirOurém num certame “inclusivo” e preparado para acolher diferentes gerações.