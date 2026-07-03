Livro de Luísa Barbosa apresentado em Santarém

“A construção da República / O ideário republicano nas relações entre Brasil e Portugal, 1889-1891” é o título do livro da autoria de Luísa Teixeira Barbosa que vai ser apresentado sábado, 4 de Julho, pelas 15h30.

“A construção da República / O ideário republicano nas relações entre Brasil e Portugal, 1889-1891” é o título do livro da autoria de Luísa Teixeira Barbosa que vai ser apresentado sábado, 4 de Julho, pelas 15h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A apresentação da obra estará a cargo da professora Ana Paula Soares Pires.