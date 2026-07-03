Cultura | 03-07-2026 13:08
Mais de meia centena em sardinhada em Arruda dos Vinhos
Foto CMA
Evento antecipou as populares festas em honra de Nossa Senhora da Salvação que chegam em Agosto.
O Centro de Convívio Sénior de Arruda dos Vinhos promoveu uma sardinhada integrada nas celebrações dos Santos Populares, a 24 de Junho, reunindo 64 utentes dos Centros de Convívio Sénior de Arruda dos Vinhos e de Cardosas. O evento contou com colaboradores e epresentantes do executivo da Câmara de Arruda dos Vinhos e da Junta de Freguesia de Cardosas.
A iniciativa teve como principal objectivo reforçar os laços de convívio e amizade entre os participantes, promovendo a socialização, a partilha de experiências e momentos de lazer entre os utentes. O encontro constituiu também uma oportunidade para incentivar as relações interpessoais entre diferentes gerações e valorizar o envelhecimento activo.
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