Mais de meia centena em sardinhada em Arruda dos Vinhos

O Centro de Convívio Sénior de Arruda dos Vinhos promoveu uma sardinhada integrada nas celebrações dos Santos Populares, a 24 de Junho, reunindo 64 utentes dos Centros de Convívio Sénior de Arruda dos Vinhos e de Cardosas. O evento contou com colaboradores e epresentantes do executivo da Câmara de Arruda dos Vinhos e da Junta de Freguesia de Cardosas.

A iniciativa teve como principal objectivo reforçar os laços de convívio e amizade entre os participantes, promovendo a socialização, a partilha de experiências e momentos de lazer entre os utentes. O encontro constituiu também uma oportunidade para incentivar as relações interpessoais entre diferentes gerações e valorizar o envelhecimento activo.