Vale de Santarém recebe primeira edição de festival de jazz e blues

A vila do Vale de Santarém recebe, entre 10 e 12 de Julho, a primeira edição do festival Jazz Blues, uma iniciativa da Associação Cultural do Vale de Santarém - Identidade e Memória que pretende diversificar a oferta cultural e atrair público de fora da região. O evento integra concertos de jazz, um espectáculo de blues e uma ‘masterclass’ dirigida a alunos de música, numa aposta que, segundo o responsável da associação, João Inglês, visa “alargar o conhecimento sobre a música jazz e blues” junto da população.

Segundo o responsável, o evento insere-se numa estratégia de reforço da programação cultural da localidade, tendo surgido a partir de actividades já desenvolvidas pela colectividade. “Decidimos avançar com este festival porque faz parte da nossa cultura e identidade: que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a música, em particular o jazz e o blues”, afirmou João Inglês.

O programa principal decorre no Jardim Público do Vale de Santarém e inclui concertos ao longo de três dias, com destaque para “Jagoda Sings and Swings!” a 10 de Julho, Lokomotiv no dia 11 e, no encerramento, a actuação dos The Blues Hackers, dedicada ao universo de blues. Segundo João Inglês, a inclusão de um concerto de blues no último dia pretende alargar o “espectro musical do festival e aproximar o público a diferentes sonoridades” dentro do mesmo universo.

A programação inclui ainda uma sessão de apresentação a 4 de Julho, com um concerto no Café Concerto da Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém, funcionando como arranque simbólico da iniciativa. Paralelamente aos concertos, o festival integra uma vertente pedagógica, com a realização de uma ‘masterclass’ de jazz orientada pela professora Margarida Campelo, com o apoio do músico Nuno Campos, envolvendo alunos do Conservatório de Música de Santarém e da ARS Música.

Apesar de se realizar numa vila de pequena dimensão, a organização aponta para uma “adesão significativa”, apostando na localização ao ar livre e na divulgação digital para ultrapassar os limites do concelho. “O Vale de Santarém é uma vila e decidimos fazer no Jardim Público precisamente para atrair o concelho de Santarém e as pessoas a vir a este festival”, disse João Inglês, acrescentando que a divulgação nas redes sociais visa captar público de outros territórios.

O festival resulta de uma parceria com a Câmara de Santarém, que assegura o apoio logístico, envolvendo também entidades ligadas ao ensino e à prática musical no concelho. João Inglês defendeu ainda que a criação deste festival responde a uma lacuna na oferta cultural da região, sublinhando que o jazz e o blues têm tido pouca expressão no concelho.

Associação é dinamizadora cultural

A associação, fundada em 2018, tem desenvolvido várias iniciativas ao longo do ano nas áreas cultural e histórica, incluindo actividades ligadas à memória local, teatro e promoção do associativismo, procurando afirmar-se como dinamizadora cultural no território. Entre as actividades com maior adesão destaca-se o teatro, com a apresentação regular de peças inspiradas em acontecimentos e figuras ligadas ao Vale de Santarém.

A realização do festival de jazz e blues representa, assim, uma nova aposta desta dinâmica associativa, com a ambição de criar uma iniciativa anual. “É esse mesmo o objectivo, continuar e consolidar [o festival] nos próximos anos”, afirmou João Inglês, apontando para o crescimento do evento em número de artistas e público.