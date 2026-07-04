Manuel Fontes recordado na Ortiga

O executivo da Câmara de Mação, população e associação da Ortiga homenagearam a memória de Manuel Fonte, o último calafate do concelho, que morreu aos 90 anos em Janeiro de 2017. Manuel Fontes começou a aprender a profissão de carpinteiro de construção civil, quando acabou a quarta classe. Mas cansou-se de fazer portas e janelas e decidiu-se pelo fabrico de barcos, os picaretos com que os pescadores tiravam do Tejo os sáveis, as lampreias e as sabogas. “O primeiro barco que fiz vendi-o por 950 escudos”, contou numa reportagem de O MIRANTE em 2004.

Cada barco demorava um mês a construir. Manuel Fontes também era pescador e contou na altura que houve dias em que pescava uma centena de sáveis e dormia no barco para guardar o pescado. “Dormi seis meses seguidos num picareto e nunca acordei com reumático. Agora durmo em colchões de molas e espuma e acordo cheio de reumático. Eu e os outros, porque já não há homens como dantes”, contou.

A homenagem, realizada no dia 26 de Junho, encheu a sede da associação mais representativa da Ortiga, representada na mesa por João Matos Filipe que fez as honras da casa. O presidente da câmara, José Fernando Martins, usou da palavra para explicar o motivo da homenagem e justificar o valor do antigo pescador ilustre do concelho que descreveu como “um artesão cuja importância ultrapassou largamente a construção naval”. “Apesar de dizer que tinha construído mais de três centenas de barcos, construiu ainda uma realidade tão ou mais importante que os barcos, que é uma identidade, um património e um grande contributo para a nossa história”, salientou. A homenagem serviu ainda para o lançamento de uma revista com edição da Confraria Ibérica do Tejo e uma exposição de fotos denominada Tejo acima-memórias antigas.