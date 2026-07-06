Abrantes abre ponte cultural com Goa através da Fundação Oriente

Abrantes quer estreitar laços com Goa, território indiano onde a língua portuguesa continua a ser uma marca cultural e histórica. O município e a Fundação Oriente assinaram um Memorando de Entendimento que abre caminho à realização conjunta de iniciativas culturais e artísticas, envolvendo criadores dos dois territórios e reforçando a cooperação em torno da língua portuguesa. O acordo foi formalizado a 24 de Junho. Um dos pontos centrais desta parceria passa pelo concurso “Estrelas do Futuro”, promovido pela Delegação da Fundação Oriente na Índia, que distingue todos os anos estudantes goeses do ensino secundário que aprendem português. Os vencedores têm como prémio uma viagem cultural a Portugal, permitindo-lhes contactar directamente com a realidade do país e aprofundar a ligação à língua que estudam. No âmbito da edição deste ano, Abrantes recebeu, entre 21 e 27 de Junho, os quatro alunos vencedores e a professora responsável pelo projecto. O programa incluiu visitas aos museus de Abrantes, ao Centro Interpretativo da Ribeira de Alcolobre, à Oliveira do Mouchão e à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, além de actividades desportivas na Praia Fluvial de Aldeia do Mato e no Aquapolis Norte.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, considerou que o protocolo representa “uma oportunidade” para o concelho, sublinhando que a autarquia ficou sensibilizada com a proposta desde o primeiro momento. Para o município, a parceria permite projectar Abrantes no plano internacional e valorizar a cultura como espaço de encontro entre comunidades com uma história comum. João Amorim, administrador da Fundação Oriente, destacou que a iniciativa funciona como incentivo ao estudo da língua portuguesa e contribui para reforçar os laços históricos e culturais entre Portugal e a Índia. O responsável mostrou-se convicto de que esta troca de experiências poderá criar novas oportunidades para ambas as comunidades. Também Paulo Gomes, director da Fundação Oriente na Índia, sublinhou a relevância do projecto, revelando que a edição deste ano do concurso “Estrelas do Futuro”, realizada integralmente em português, contou com a participação de mais de 800 alunos em Goa.