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Cultura | 06-07-2026 18:00

“Deixem o Pimba em Paz” em Santarém

“Deixem o Pimba em Paz” em Santarém
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Santarém recebe, no dia 10 de Julho, às 22h00, no Largo do Seminário, o espectáculo “Deixem o Pimba em Paz”. Em palco, Bruno Nogueira junta-se a Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais numa actuação com muita música e humor.

O espectáculo “Deixem o Pimba em Paz” vai estar no Largo do Seminário, em Santarém, na noite de 10 de Julho, com a participação de Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais. Humor, música e muita animação são as bases deste projecto que revisita grandes temas da música popular portuguesa através de uma abordagem original, divertida e irreverente.
Trata-se de mais uma proposta do programa cultural Verão in.Santarém 2026, que evidencia a aposta do município em trazer ao concelho nomes de referência da cultura e do entretenimento nacional.

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