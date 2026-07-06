Póvoa de Santarém presta tributo ao resistente antifascista José da Silva Rato

José da Silva Rato, resistente antifascista natural da Póvoa de Santarém, vai ser homenageado no dia 11 de Julho, pelas 16h00, na sede do Sport Clube Povoense "Os Leões", na Póvoa de Santarém.

José da Silva Rato, resistente antifascista natural da Póvoa de Santarém, vai ser homenageado no dia 11 de Julho, pelas 16h00, na sede do Sport Clube Povoense "Os Leões", na Póvoa de Santarém. A iniciativa pretende recordar e valorizar o percurso de um homem cuja vida ficou marcada pela oposição à ditadura e pela defesa da liberdade. Foi perseguido pela ditadura militar e pela ditadura de Salazar, tendo sido preso político em Elvas, Lisboa, Peniche e Santarém, antes de ser deportado para África.

A sessão vai contar com a participação do investigador Luís Carvalho, que estudou a vida e o percurso de José da Silva Rato no sentido de preservar a memória de uma figura cuja história faz parte do património colectivo da região.A iniciativa conta ainda com uma prova de vinhos oferecidos pela Quinta da Ribeirinha e de tapas preparadas pela chef Sofia Baptista.

A organização pertence ao projecto "Memória Coletiva - Póvoa de Santarém", que convida toda a comunidade, bem como instituições, associações e todas as pessoas interessadas na história contemporânea portuguesa, a participar nesta homenagem, contribuindo para manter viva a memória de quem lutou pela liberdade.