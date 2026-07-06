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Cultura | 06-07-2026 07:00

Tapada celebra Nossa Senhora da Conceição com três dias de festa

danca musica electronica ilustrativa
foto ilustrativa
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As Festas da Tapada, concelho de Almeirim, em honra de Nossa Senhora da Conceição, decorrem de 7 a 9 de Julho junto ao ringue desportivo, com música, tasquinhas, missa campal e procissão.

A localidade da Tapada, em Almeirim, volta a celebrar a sua padroeira com um programa que junta tradição, animação e convívio popular. As festas arrancam na sexta‑feira, 7 de Julho, com o içar das bandeiras e a abertura da quermesse, seguindo‑se a Marcha do CRIAL, o concerto de Leslie Bomb, a actuação dos Fivevox e música pela madrugada com Lua Conde.

No sábado, 8 de Julho, abrem as tasquinhas e sobem ao palco o Rancho Típico Fazendas de Almeirim, o Duo Custódio e o DJ Reflexus, que anima a noite até tarde. O domingo, 9 de Julho, é dedicado à componente religiosa, com a procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição às 10h30 e a missa campal às 19h00. A animação musical regressa à noite com Mokika e nova sessão de DJ Reflexus.

As festas prometem três dias de petiscos, música e devoção que mantêm viva uma das tradições mais queridas da freguesia.

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