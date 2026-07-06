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Cultura | 06-07-2026 21:00

Visita guiada ao cemitério de Santarém revela histórias da cidade

Visita guiada ao cemitério de Santarém revela histórias da cidade
SIMAO VALADOR FARIA
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“A eternidade vista dos Capuchos – Património Cemiterial” é o tema da visita guiada ao cemitério de Santarém, agendada para sábado, 11 Julho, entre as 19h00 e as 20h30.

“A eternidade vista dos Capuchos – Património Cemiterial” é o tema da visita guiada ao cemitério de Santarém, agendada para sábado, 11 Julho, entre as 19h00 e as 20h30. O ponto de encontro é no Largo dos Capuchos e a iniciativa vai ser acompanhada pelo historiador e técnico do município, José Raimundo Noras.
O cicerone vai seguir um percurso que se divide em dois campos do cemitério antigo, abordando os jazigos mais marcantes. Vão ainda ser percorridas memórias da Monarquia, da I República, do Estado Novo e da Democracia e abordados os diferentes estilos artísticos que se podem encontrar no cemitério dos Capuchos, apontado como um dos mais antigos do país. A sua constituição formal data 1835 e o primeiro regulamento de 1839.

Até final do ano, José Raimundo Noras vai conduzir visitas guiadas mensalmente onde se exalta e divulga o passado de Santarém e a História contemporânea da cidade. Para a manhã de 22 de Agosto está já agendada uma visita à Ribeira de Santarém.

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