Visita guiada ao cemitério de Santarém revela histórias da cidade

“A eternidade vista dos Capuchos – Património Cemiterial” é o tema da visita guiada ao cemitério de Santarém, agendada para sábado, 11 Julho, entre as 19h00 e as 20h30. O ponto de encontro é no Largo dos Capuchos e a iniciativa vai ser acompanhada pelo historiador e técnico do município, José Raimundo Noras.

O cicerone vai seguir um percurso que se divide em dois campos do cemitério antigo, abordando os jazigos mais marcantes. Vão ainda ser percorridas memórias da Monarquia, da I República, do Estado Novo e da Democracia e abordados os diferentes estilos artísticos que se podem encontrar no cemitério dos Capuchos, apontado como um dos mais antigos do país. A sua constituição formal data 1835 e o primeiro regulamento de 1839.

Até final do ano, José Raimundo Noras vai conduzir visitas guiadas mensalmente onde se exalta e divulga o passado de Santarém e a História contemporânea da cidade. Para a manhã de 22 de Agosto está já agendada uma visita à Ribeira de Santarém.