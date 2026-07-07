Casais da Amendoeira recebe as Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz

A aldeia de Casais da Amendoeira, da freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, recebe nos dias 10, 11 e 12 de Julho a Festa em Honra de Nossa Senhora da Paz, organizada pelo Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense (CCRA). Durante os três dias haverá restauração, quermesse, bar, doces e gastronomia tradicionais, preparada pelos voluntários da associação. A entrada no recinto é livre, sendo necessário adquirir pulseira para assistir às atuações dos DJs no salão do CCRA.

O programa arranca na sexta-feira, dia 11, com a abertura oficial da festa, animação musical pelo grupo Ferro e Fogo, fogo de artifício e atuação do DJ Vangohen. No sábado, dia 12, há jogo de futebol de veteranos, a tradicional picaria, actividades para crianças, actuação do grupo musical Banda D’Vínus e DJ Dede. No domingo haverá a habitual missa em honra da Nossa Senhora da Paz, seguindo-se a procissão acompanhada pela Banda Filarmónica Cartaxense, terminando a festa com a atuação do Duo Daniel Matos.