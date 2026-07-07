Centro Recreativo, Cultural e Social de Filhós celebra 47º aniversário com música, convívio e torneio de veteranos

O Centro Recreativo, Cultural e Social (CRCS) de Filhós assinala no sábado, 11 de Julho, o seu 47º aniversário com um programa repleto de momentos de convívio, música e desporto, envolvendo a comunidade da aldeia e das localidades vizinhas.

As comemorações arrancam às 9h00 com uma romagem ao cemitério para deposição de uma coroa de flores em homenagem aos dirigentes falecidos. A partir das 13h00, a Banda da Ribeira assegura a animação musical durante o almoço-convívio, seguindo-se, às 15h00, o tradicional corte do bolo de aniversário. O programa inclui ainda a fase decisiva do 2º Torneio de Veteranos "José Carlos Soares", que decorre entre 7 e 11 de Julho e presta homenagem ao fundador da equipa de futebol do CRCS Filhós e "grande amigo da casa". No dia das comemorações realizam-se os jogos de atribuição do 5º, 6º, 3º e 4º lugares, assim como a final da competição de futsal, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios. A celebração termina com animação musical a cargo do DJ XISZT, encerrando um dia dedicado aos 47 anos da colectividade fundada em 1979.