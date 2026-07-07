Museu de Abrantes recebe exposição de 11 fotógrafos portugueses

Exposição "Espectro. 11 Fotógrafos em Foco" abre ao público no dia 11 de Julho e pode ser visitada até 10 de Janeiro de 2027.

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), em Abrantes, inaugura no sábado, 11 de Julho, às 16h00, a exposição de fotografia"Espectro. 11 Fotógrafos em Foco", com direcção editorial de Luiz Carvalho. A exposição reúne trabalhos de onze fotógrafos portugueses de diferentes gerações e estilos, propondo um olhar sobre a diversidade da fotografia contemporânea em Portugal. A mostra fica em exibição no MIAA até 10 de Janeiro de 2027.

Segundo Luiz Carvalho, a exposição evidencia a evolução da fotografia nacional, marcada pelo recurso às tecnologias digitais e pela experimentação de novas linguagens visuais, promovendo o diálogo entre diferentes tendências e formas de criação. A exposição integra obras de António Pedro Ferreira, Cláudia Clemente, Gérard Castello-Lopes, João Cabral, João Mariano, João Miguel Barros, Luiz Carvalho, Margarida Rodrigues (MAR), Nuno Félix da Costa, Pauliana Valente Pimentel e Raquel Porto.

