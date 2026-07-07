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Cultura | 07-07-2026 12:00

Rio Maior atribui maior apoio de sempre ao movimento associativo

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FOTO – CM Rio Maior
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Município de Rio Maior assinou contratos-programa com 66 clubes e associações do concelho que envolvem umfinanciamento global superior a 1,6 milhões de euros.

A Câmara de Rio Maior reforçou o apoio ao movimento associativo e atribuiu um montante global de 1.655.634 euros a 66 clubes e associações do concelho para o biénio 2026/2027, que representa um crescimento de 109,52% relativamente ao valor concedido no período de 2024/2025. A sessão de assinatura dos Contratos-Programa de Apoio ao Associativismo decorreu na sexta-feira, 3 de Julho, no Cineteatro Municipal.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), referiu que esse investimento do município no tecido associativo “é muito mais do que um apoio financeiro, é um voto de confiança em todos aqueles que, diariamente, colocam o interesse coletivo acima do interesse individual”. E considerou que "cada euro investido nas nossas associações regressa multiplicado à comunidade, sob a forma de participação, inclusão, educação, cultura, saúde, bem-estar e qualidade de vida".

“Este investimento reflecte a aposta contínua do município na valorização do trabalho desenvolvido pelas associações locais, reconhecendo o seu papel determinante na dinamização da vida cultural, desportiva, juvenil e social do concelho”, partilha o município em poublicação nas redes sociais. A cerimónia contou ainda com a presença dos vereadores Leonor Fragoso e Miguel Santos, bem como de presidentes de junta de freguesia e dirigentes de colectividades e associações. O montante global dos apoios distribuídos reparte-se da seguinte forma: apoio à actividade regular 154.090 euros; apoios pontuais 1.092.224 euros; apoios não financeiros 409.319,85 euros.

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