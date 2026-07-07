Vila Franca de Xira levou oferta turística ao Rock in Rio Lisboa
Município de Vila Franca de Xira marcou presença no Rock in Rio Lisboa com uma acção de promoção turística e divulgação dos vinhos da Encosta de Xira. A iniciativa decorreu no stand da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, no âmbito de uma estratégia de promoção dos municípios que fazem parte desta região.
O município de Vila Franca de Xira marcou presença no festival Rock in Rio Lisboa, através do stand da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, numa acção de promoção turística que incluiu a divulgação da oferta do concelho e dos vinhos Encosta de Xira. No único dia esgotado do festival, 21 de Junho, o município mostrou-se aos festivaleiros que foram convidados a participar num questionário sobre o concelho, a tirar fotografias em espaços dedicados à promoção do território e a habilitarem-se a brindes, numa estratégia de aproximação directa ao público que circulou pelo recinto do festival, que decorreu no Parque Tejo.
A presença do município insere-se numa lógica de promoção integrada dos territórios da Área Metropolitana de Lisboa, aproveitando a forte afluência de público a grandes eventos culturais para dar visibilidade a destinos que, muitas vezes, não integram os circuitos turísticos mais tradicionais. “É uma janela de oportunidade para darmos a conhecer Vila Franca de Xira a toda esta multidão que passa pelo Rock in Rio, mostrando que estamos às portas de Lisboa e que temos uma Reserva Natural do Estuário do Tejo, tradições muito próprias e uma oferta turística diferenciadora”, afirmou a O MIRANTE o presidente da autarquia, Fernando Paulo Ferreira
A presidente da Entidade de Turismo, Carla Salsinha explicou que a concentração do turismo em poucos municípios continua a ser um dos principais desafios da região, uma vez que cerca de 88 por cento da procura se concentra em Lisboa, Cascais, Sintra e Oeiras, ficando os restantes concelhos com uma fatia significativamente menor. Nesse sentido defendeu a necessidade de reforçar a visibilidade dos restantes territórios, sobretudo junto do público nacional, que representa uma parte muito significativa dos visitantes do festival.
Roberta Medina convidada a conhecer VFX
Durante a passagem pelo stand, Roberta Medina foi convidada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira a conhecer o concelho, num percurso que inclui um passeio no barco varino, uma visita ao EVOA e uma passagem pela Quinta de Subserra, com prova de vinhos ao pôr-do-sol.
A empresária, que é o principal rosto do festival, aceitou e aproveitou para salientar a evolução do evento no novo recinto do Parque Tejo, referindo que a mudança permitiu reforçar a identidade do evento e criar novas dinâmicas de ligação com o território. Segundo explicou, 60 por cento do público é de fora da Grande Lisboa, o que aumenta o impacto económico junto da hotelaria, restauração e restantes actividades económicas da região. A responsável destacou ainda que a estratégia do festival passa por dinamizar a colaboração com os municípios e agentes económicos para todos poderem beneficiar do evento e promoverem as suas ofertas.