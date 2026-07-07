Vila Franca de Xira levou oferta turística ao Rock in Rio Lisboa

O município de Vila Franca de Xira marcou presença no festival Rock in Rio Lisboa, através do stand da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, numa acção de promoção turística que incluiu a divulgação da oferta do concelho e dos vinhos Encosta de Xira. No único dia esgotado do festival, 21 de Junho, o município mostrou-se aos festivaleiros que foram convidados a participar num questionário sobre o concelho, a tirar fotografias em espaços dedicados à promoção do território e a habilitarem-se a brindes, numa estratégia de aproximação directa ao público que circulou pelo recinto do festival, que decorreu no Parque Tejo.

A presença do município insere-se numa lógica de promoção integrada dos territórios da Área Metropolitana de Lisboa, aproveitando a forte afluência de público a grandes eventos culturais para dar visibilidade a destinos que, muitas vezes, não integram os circuitos turísticos mais tradicionais. “É uma janela de oportunidade para darmos a conhecer Vila Franca de Xira a toda esta multidão que passa pelo Rock in Rio, mostrando que estamos às portas de Lisboa e que temos uma Reserva Natural do Estuário do Tejo, tradições muito próprias e uma oferta turística diferenciadora”, afirmou a O MIRANTE o presidente da autarquia, Fernando Paulo Ferreira

A presidente da Entidade de Turismo, Carla Salsinha explicou que a concentração do turismo em poucos municípios continua a ser um dos principais desafios da região, uma vez que cerca de 88 por cento da procura se concentra em Lisboa, Cascais, Sintra e Oeiras, ficando os restantes concelhos com uma fatia significativamente menor. Nesse sentido defendeu a necessidade de reforçar a visibilidade dos restantes territórios, sobretudo junto do público nacional, que representa uma parte muito significativa dos visitantes do festival.