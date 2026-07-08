Academia de Ilusionismo é uma referência no Entroncamento

Há mais de 50 anos que Luís Manuel Cardinali da Silva vive da magia. Conhecido artisticamente como Lanydrack, o ilusionista profissional inaugurou em 2023, juntamente com a esposa Maria de Fátima, a Academia de Ilusionismo do Entroncamento (AIE), um espaço dedicado ao ensino, divulgação e preservação da arte mágica.

A academia funciona simultaneamente como escola, associação cultural e espaço expositivo, reunindo aparatos mágicos, livros, revistas e objectos ligados à história do ilusionismo nacional e internacional. “Nós fundámos esta associação para divulgar o ilusionismo e também ensinar aos outros esta arte que ainda é desvalorizada por muitos”, conta Lanydrack, que prepara agora o Magic Fest, integrado nas comemorações do aniversário da academia, a 11 e 12 de Julho.

Filho de ilusionistas e membro da conhecida família Cardinali, a magia corre-lhe nas veias. Começou por ser assistente do pai aos seis anos, mas foi aos 15 que realizou os primeiros espectáculos, em Aveiro, durante os tempos de estudante. “Fazia uns pequenos truques aos meus amigos e a partir daí foi sempre a andar. Nunca tive outro emprego sem ser este”, recorda.

Ao longo de cinco décadas de carreira o casal percorreu Portugal e vários países europeus, participou em programas como Batatoon, Herman Circo e Circo das Celebridades, onde foram professores dos concorrentes. Entre as figuras que mais o marcaram está David Copperfield, que viu actuar ao vivo em 1994, e a seu lado esteve sempre a esposa, proveniente de uma família de trapezistas, com quem se cruzou no circo há quase 40 anos. Juntos formam o duo “Lanydrack & Faty” e partilharam uma vida nómada dedicada aos espectáculos, tendo até a filha seguido carreira artística no ilusionismo.

O impacto que a magia pode ter

Hoje, além dos espectáculos, dedicam-se ao ensino da magia. A Academia de Ilusionismo do Entroncamento é actualmente uma de três estruturas dedicadas ao ensino da arte em Portugal, sendo a única no distrito de Santarém e mantendo uma geminação com o Círculo Mágico de Talavera de la Reina, em Espanha, promovendo intercâmbios culturais entre os dois países. A academia oferece formação em três níveis e recebe alunos de várias idades e provenientes de diferentes pontos do país.

Entre os actuais formandos contam-se duas crianças, dois adultos e um jovem autista de 20 anos, que encontrou no ilusionismo uma forma de ganhar mais confiança. “Os pais dizem que ele mudou muito. Era mais fechado e nervoso e agora está mais tranquilo”, conta o ilusionista, que acredita que a magia pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento dos mais jovens, ajudando-os a ganhar confiança e oferecendo-lhes uma actividade criativa capaz de estimular a imaginação e afastá-los de outros vícios.

Apesar de reconhecer que a Internet tornou mais fácil descobrir os segredos dos truques, Lanydrack considera que o verdadeiro encanto da magia continua a residir na forma como é apresentada. “O público nem sempre vai pelo truque. Vai pela maneira como é apresentado, pelo humor e pela interacção”, explica. Embora admita que a vida artística é exigente e nem sempre valorizada, garante nunca ter pensado seguir outro caminho. “Nunca me vi a fazer outra coisa. É isto que gosto de fazer e irei sempre fazer, venha o que vier”, afirma.