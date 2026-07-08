Joaquim Veríssimo Serrão recordado em Santarém no dia em que faria 101 anos

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão faleceu no dia 31 de Julho de 2020 com 95 anos. Desejava ser recordado como uma pessoa tolerante e aberta que amava profundamente Santarém, cidade onde nasceu.

Cumpre-se esta quarta-feira, 8 de Julho, o 101º. aniversário de Joaquim Veríssimo Serrão, emérito historiador e académico natural de Santarém, a quem doou grande parte do seu espólio. A efeméride foi recordada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, que partilhou também uma curta mensagem do professor e historiador Vítor Serrão, filho de Veríssimo Serrão: "Cento e um anos faria hoje o Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, Historiador, Professor – Meu Pai – Uma vida inteira ao serviço da investigação, do ensino, do saber histórico. Há perdas que, para além das saudades deixam pistas, abrem caminhos".

“A verdadeira grandeza de Joaquim Veríssimo Serrão não se mede apenas pelos cargos exercidos ou pelos prémios recebidos. Mede-se, sobretudo, pela marca humana que deixou em todos aqueles que com ele privaram, aprenderam ou trabalharam. Acreditava que a História não era uma simples acumulação de datas e acontecimentos; era, antes de mais, a memória viva dos povos, o fundamento da sua identidade e uma ferramenta indispensável para a construção do futuro”, lê-se na publicação do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, entidade tutelada pelo município e dirigida pelo historiador Martinho Vicente Rodrigues.

O CIJVS acrescenta que Veríssimo Serrão permanece como uma referência maior da vida cultural e intelectual em Santarém, terra que o viu nascer e nunca deixou de amar. “Renovamos a nossa homenagem, a nossa gratidão e o nosso compromisso em preservar e projectar os valores que orientaram a sua vida e a sua obra, fazendo perdurar um legado que continua a abrir caminhos às novas gerações”, garante o Centro de Investigação.

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão faleceu no dia 31 de Julho de 2020 com 95 anos.