O yoga como terapia para uma vida mais equilibrada

Quando começou a praticar yoga, há mais de vinte anos, Cristina Martins nunca imaginou que essa decisão viria a transformar não só a sua vida pessoal, mas também o seu percurso profissional. No âmbito do Dia Internacional do Yoga, explicou a O MIRANTE os benefícios do yoga, nomeadamente para as crianças.

Licenciada em Psicopedagogia e professora de Inglês, sempre esteve ligada à educação e ao desenvolvimento pessoal, mas foi quando se mudou para Santarém que decidiu juntar todas essas áreas num único projecto: o MYA – Meditação, Yoga e Arte Criativa. Pouco depois especializou-se em yoga para crianças e bebés e começou a dar aulas em contexto escolar. Hoje, ao fim de quase 11 anos a trabalhar com os mais novos, não tem dúvidas sobre os benefícios. “Os resultados que vejo nas pessoas são o que mais me apaixona na modalidade. O equilíbrio, estar presente, saber respirar”, sublinha.

Segundo Cristina Martins, o yoga permite às crianças, que “vivem rodeadas de estímulos”, parar, estar presentes e respirar por uns momentos. Ao contrário das aulas para adultos, as sessões dirigidas aos mais novos recorrem a histórias, jogos, desafios e exercícios lúdicos para ensinar técnicas de respiração, relaxamento e concentração.

Os efeitos fazem-se sentir rapidamente. A professora garante que muitas crianças chegam às aulas agitadas e terminam mais calmas, concentradas e capazes de gerir melhor as emoções. Considera que esta aprendizagem é hoje ainda mais importante devido ao tempo que passam em frente aos ecrãs. “O simples facto de aprenderem a estar presentes já trabalha a concentração”, salienta.

Ao longo da carreira, Cristina Martins assistiu a várias mudanças que reforçaram a sua convicção, recordando alunos que, com a prática regular, revelaram uma evolução significativa no comportamento e na postura. Também uma experiência com bebés de cerca de seis meses, numa instituição de acolhimento, a marcou profundamente, defendendo que o yoga é uma prática que “todas as crianças deviam experimentar”.

Dos quatro meses aos 102 anos

Apesar de recentemente ser mais conhecida pelo trabalho com crianças, Cristina Martins ensina yoga a pessoas de praticamente todas as idades. Já deu aulas a bebés a partir dos quatro meses, sempre acompanhados pelos pais, trabalhou com famílias e leccionou em lares de idosos. A pessoa mais velha a quem deu aulas tinha 102 anos e a aluna mais velha que actualmente acompanha tem 70 anos e tornou-se sua aluna após ter dado aulas ao neto. Independentemente da idade, acredita que os benefícios são semelhantes. Nos seniores, destaca melhorias na flexibilidade, mobilidade e relaxamento, nas crianças a gestão emocional e a concentração e, nos adultos, a importância das técnicas de respiração para lidar com o stress.

Ao longo dos anos assistiu também ao crescimento da prática, particularmente em Santarém. “Hoje há muito mais pessoas a praticar yoga do que quando comecei”, diz. Ainda assim, reconhece que persistem alguns preconceitos. “Muitas pessoas dizem que o yoga não é para elas porque é demasiado calmo ou confundem-no com uma religião. Mas acho que a resistência delas é não saberem parar. O yoga é uma prática que não é só física, é mental e emocional. Ajuda-te a estar sozinha contigo própria e há pessoas que não gostam ou têm medo disso”, destaca.