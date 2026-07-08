uma parceria com o Jornal Expresso
08/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-07-2026 12:00

Renault 4 voltam à estrada na Chamusca para celebrar a paixão por um clássico

Renault 4 voltam à estrada na Chamusca para celebrar a paixão por um clássico
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sob o lema “Mais que um carro, uma paixão!”, o encontro vai percorrer terras da Chamusca e arredores, levando à estrada modelos que continuam a despertar memórias e entusiasmo.

As Chamusca prepara-se para receber, no dia 18 de Julho, o IX Encontro Renault 4, iniciativa que junta tradição, amizade e convívio à volta de um dos automóveis mais populares e acarinhados em Portugal. Sob o lema “Mais que um carro, uma paixão!”, o encontro vai percorrer terras da Chamusca e arredores, levando à estrada modelos que continuam a despertar memórias e entusiasmo.
A concentração está marcada para as 09h00, na sede da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com pequeno-almoço incluído. O programa pretende proporcionar um dia de passeio, partilha e celebração da história do Renault 4, viatura que marcou décadas de mobilidade, trabalho e lazer, sobretudo em territórios rurais onde a robustez e simplicidade fizeram escola. A participação tem o valor de 25 “latas” por pessoa e as inscrições decorrem até 12 de Julho, através dos contactos 249 760 074 e 938 305 342, ou por formulário no Facebook. A organização é da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com apoio do município da Chamusca, O MIRANTE e outras entidades.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região