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Cultura | 08-07-2026 10:00

Silenzio: o festival onde as artes se encontram regressa a Torres Novas

Silenzio: o festival onde as artes se encontram regressa a Torres Novas
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Encontro internacional que procura juntar diferentes formas de expressão artística vai decorrer de 17 a 19 de Julho.

O Festival Silenzio, um encontro internacional de artes, está de volta a Torres Novas nos dias 16, 17, 18 e 19 de Julho, no Estúdio Alfa. Organizado pela Associação Cultural Paralelo 39, em parceria com a Junkyard Hounds Studios, o projecto independente procura juntar diferentes formas de expressão artística num mesmo espaço, tendo o cinema como ponto de partida.

Ao longo dos quatro dias haverá exibição de longas e curtas-metragens nacionais e internacionais, música, poesia, literatura, videojogos, apresentações de livros e o projeto "Museu Vivo do Invisível", da pedagoga Sara Morim.

O objectivo do festival, refere a organização, é simples: “criar um espaço de encontro entre artistas e público, promover o pensamento crítico e contribuir para uma oferta cultural mais diversa fora dos grandes centros urbanos”.

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