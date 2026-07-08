Silenzio: o festival onde as artes se encontram regressa a Torres Novas
Encontro internacional que procura juntar diferentes formas de expressão artística vai decorrer de 17 a 19 de Julho.
O Festival Silenzio, um encontro internacional de artes, está de volta a Torres Novas nos dias 16, 17, 18 e 19 de Julho, no Estúdio Alfa. Organizado pela Associação Cultural Paralelo 39, em parceria com a Junkyard Hounds Studios, o projecto independente procura juntar diferentes formas de expressão artística num mesmo espaço, tendo o cinema como ponto de partida.
Ao longo dos quatro dias haverá exibição de longas e curtas-metragens nacionais e internacionais, música, poesia, literatura, videojogos, apresentações de livros e o projeto "Museu Vivo do Invisível", da pedagoga Sara Morim.
O objectivo do festival, refere a organização, é simples: “criar um espaço de encontro entre artistas e público, promover o pensamento crítico e contribuir para uma oferta cultural mais diversa fora dos grandes centros urbanos”.